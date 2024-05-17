نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا جميل تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميرنا وهي ترتدي توب باللون الأسود ونسقت معه شورت يحمل نفس اللون، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع.

وفي سياق متصل يعرض لميرنا جميل مسلسل آلبيت بيتي الجزء الثاني

تفاصيل مسلسل البيت بيتي ٢



مسلسل "البيت بيتي 2" من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، ميرنا جميل، أمنية فوزي، إيمان الشريف، محمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز. يتولى تأليف المسلسل أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، بينما يتولى إخراجه خالد مرعي.

وفي سياق آخر شاركت ميرنا في مسلسل بيت الرفاعي الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي ويشارك في البطولة نخبة من نجوم الدراما العربية، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي



تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول انقسام وفك رباط عائلة بيت الرفاعي بعد موت كبيرهم الحج محمود الرفاعي الذي يعمل في الآثار، مما سيحدث منافسة وصراع على مقعد الكبير، حيث يحاول أحد أشقاء الفنان أمير كرارة وهو الفنان أحمد رزق التخلص منه وقتله ومنعه من الميراث بشتى الطرق.