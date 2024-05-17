نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هدى الأتربي تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت النجمة الشابة هدى الأتربي من لفت الأنظار واستحوذت على تصدر قوائم التريند بعد ظهورها المذهل في مهرجان كان السينمائي الدولي.

بدت هدى الاتربي في إطلالة ساحرة ومبهرة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا يتميز بتصميمه الجريء والمبتكر.

تألقت بتفاصيله المميزة وألوانه الجذابة التي أضفت لمسة من الأناقة والجمال على إطلالتها.

بجانب الفستان الأنيق، اعتمدت هدى الاتربي مكياجًا ناعمًا يبرز جمال ملامحها ويضفي عليها لمسة من الرقة والجاذبية.

واختارت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة تتناسب مع إطلالتها الأنيقة وتبرز جمالها الطبيعي.

تعليقات الجمهور على إطلالة هدى الأتربي



لم يكن من الصعب على المعجبين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الانبهار بإطلالة هدى الاتربي، حيث تداولوا بشكل واسع الصور والفيديوهات التي تظهرها على السجادة الحمراء.



وتفاعلوا بشكل إيجابي مع جاذبيتها وأناقتها، مما أدى إلى تصدرها لقوائم التريند في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أعربت هدى الاتربي عن سعادتها البالغة بتلقي هذا الاهتمام والتفاعل الكبير من الجمهور.



وأعربت عن شكرها العميق لدعم الجماهير ومحبتهم، مؤكدة أنها ستستمر في تقديم الأعمال الفنية المميزة التي تليق بتوقعات الجمهور وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات السينما.

مهرجان كان السينمائي



وانطلقت الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي، الثلاثاء الماضي، في مدينة كان بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم.

وينافس بهذه النسخة، 8 أفلام عربية متنوعة المضمون، لتثبت أن الإنتاج السينمائي العربي قادر على المنافسة على الساحة العالمية، تحتوي قائمة ترشيحات الأفلام العربية على 6 أفلام من العديد من الدول العربية، أبرزها، فيلم شرق 12، فيلم نوارة، فيلم غلى أرض مجهولة، فيلم الكل يحي توده، فيلم القرية جوار الجنة.

آخر أعمال هدى الأتربي



والجدير بالذكر آخر أعمال هدى الأتربي مسلسل العتاولة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.