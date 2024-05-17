إلهام شاهين: "النساء هن الجزء الأكبر في المجتمعات.. وقضايا المرأة تعني قضايا المجتمع بأسره"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكنت النجمة إلهام شاهين في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية.

وتم تكريم اسم الفنانة شويكار، وتسلمت درع التكريم نيابة عن أسرتها، الفنانة إلهام شاهين، الرئيس الشرفية للمهرجان.

وكشفت إلهام شاهين خلال تسلم درع الفنانة الراحلة شويكار، قائلة: حياة الفنان لا تنتهي بعد وفاته، بل تظل مسيرته الفنية خالدة، موجة رسالة للمرأة بأنها تستطع أن تصل لأعلى المناصب.

إلهام شاهين:شرف ليا استلم درع تكريمها وهي أستاذة المسرح المصري



وأضافت: "شرف ليا استلم درع تكريمها وهي أستاذة المسرح المصري، وكان نفسي منة بنتها تكون معانا النهاردة، والحمد لله إن التليفزيون وثق لنا الأعمال، وهي هتفضل عايشة بينا وأنا بعتبر نفسي واحدة من تلميذاتها".

وتابعت:" النساء الجزء الأكبر من المجتمعات وقضايا المرأة يعني قضايا المجتمع كله، والمرأة هي المسؤولة عن تربية الأبناء والنشئة والمرأة المصرية بشكل خاص من الحضارة الفرعونية كانت من أقوى النساء".

إلهام شاهين:المرأة كانت أقوى من رئيس الوزراء

وأشارت:" يعني أول أمرأة في الكون تحكم كانت الملكة حتشبسوت، كانت مركبة ذقن خشب وكانت بتطلب منهم ينادوها بصيغة الذكر، وأنا برد على اللي بيسأل هل المرأة ممكن توصل لمناصب عليا، ممكن تبقى رئيسة وزراء؟ لأ المرأة كانت أقوى من رئيس الوزراء".

ويذكر، أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، يحمل في دورته الثانية، اسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز.

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة إلهام شاهين حكاية ألفريدو، ضمن حكايات المسلسل المأخوذة عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وشاركها في بطولة العمل، الفنان أحمد فهمي، أمير شاهين، ندى موسى، إنجي كيوان، عمر شرقي، إيمان السيد، محسن صبري، عابد عناني، وغيرهم، والعمل من إخراج عصام نصار.