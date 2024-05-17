نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي وياسمين عبد العزيز يجتمعان سويًا من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان كريم فهمي في بطولة مسرحية ياسمين عبد العزيز التي ستعود بها إلى عالم المسرح من جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة، وتعاقد الفنان كريم فهمي على بطولة المسرحية وبدأ التحضير لدوره بقيادة المخرج خالد جلال، ومن المقرر أن تعرض المسرحية قريبًا بالسعودية.

وفي سياق متصل يذكر أن هذه المسرحية هي ليست العمل الوحيد الذي يجمع بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز فقد حقق الثنائي معًا نجاحًا كبيرًا منذ 4 سنوات في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه وتصدر التريند.

أعمال الفنان كريم فهمي القادمة

واستأنف كريم فهمي مؤخرا التحضير لمسلسل 220 يوم، والذي يضم في بطولته صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

وعلى صعيد آخر، تعاقد كريم الفترة الماضية مع المنتج طارق الجنايني على تقديم جزء جديد من مسلسل حكايات بنات، ويشاركه البطولة صبا مبارك، ومن المفترض أن يعلن عن باقي الأبطال وموعد التصوير خلال الفترة القادمة.

أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز القادمة

وفي سياق منفصل، أكدت ياسمين مشاركتها في الفترة المقبلة في أعمال فنية عدة دفعة واحدة، وهي تشمل المسرح والسينما والتلفزيون، بشخصيات مختلفة.

وأعلنت في تصريحات إعلامية أنها تحضّر لفيلم جديد، تعود به إلى السينما بعد غياب ست سنوات، كما تعود إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عامًا منذ تقديمها مسرحية "كده أوكيه" عام 2003، حيث تستعد لتقديم مسرحية جديدة تتعاون من خلالها مع المخرج خالد جلال، إضافة إلى إعلانها خوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل جديد.

تصريحات ياسمين عبد العزيز في برنامج "صاحبة السعادة"

وكشفت ياسمين عبد العزيز، خلال اللقاء عن العديد من الأسرار وعن سبب انفصالها بالنجم أحمد العوضي رغم حبهما المتبادل وهل يمكن الرجوع أم لا؟.

تحدثت ياسمين عن تفاصيل انفصالها من أحمد العوضي قائلة: "مفيش اتنين بيتطلقوا فجأة كدة، أكيد في قبلها مشاكل.. وأكيد فيه ناس قبلها حوالينا بيبقوا عارفين وأكيد حد قال.. لكن حبيبتي مفيش حد يعرف الغيب إلا ربنا".

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن سبب انفصالها عن أحمد العوضي مؤكدة أن السبب ليس خيانة وأن السبب الأساسي للإنفصال هو سبب لا يمكنها الإفصاح عنه".

وأكملت باكية قائلة: "أنا لا أحب أحمد العوضي ولكن أنا بعشقه، لتعاتب إسعاد يونس: انتى جايبانى عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعنى، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".