نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد الزعيم بهذة الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة مي عز الدين بعيد ميلاد الزعيم عادل امام من خلال نشرها مقطع فيديو وهو يشيد بها في إحدى البرامج عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C7DAdZWItO7/?igsh=a3NkYzFtZzR1bXp3

واكتفت مي بنشر الفيديو دون أن تعلق عليه.

يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84 يوم الجمعة الموافق 17 مايو، وبهذه المناسبة الخاصة، نلقي نظرة على كيف رأى الزعيم موهبة أبنائه الفنية، رامي ومحمد إمام، ورأيه في احترافهما الفني، وتوقعاته لنجوميتهما قبل دخولهما عالم الفن.

في لقاء سابق مع الزعيم في برنامج «ليلتي» على القناة الأولى، كشف عادل إمام عن مفاجأته باتجاه ابنه الأكبر رامي إمام نحو الفن. وأوضح الزعيم أنه كان مندهشًا لرغبة رامي في دخول مجال الفن بعد دراسته للهندسة في الولايات المتحدة.

وبعد أدائه لمسرحية "جزيرة القرع"، أثبت رامي موهبته وإصراره، مما دفع الزعيم لدعمه وتشجيعه على اختيار مسرحيته القادمة.

فيما يتعلق بنجله الثاني محمد إمام، أشار الزعيم إلى أنه لم يكن له دور في اتجاهه نحو الفن، ولكنه اندهش عندما تم اختياره لدور في مسلسل "كناريا وشركاه". وبعد نجاحه في فيلم "كابتن مصر"، أكد الزعيم على ثقته في موهبة محمد ورغبته في دعمه في مسيرته الفنية.

تعكس رؤية عادل إمام لموهبة أبنائه الفنية تفهمًا عميقًا لمجال الفن وقدرة استثنائية على اكتشاف المواهب ودعمها، وتعكس أيضًا ثقته الكبيرة في قدراتهم وقدرتهم على تحقيق النجاح في مجالهم