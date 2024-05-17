نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 17 عامًا.. أحمد السقا: أرغب في تقديم جزء ثانِ من فيلم "تيمور وشفيقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد السقا في تصريحات صحفية عن رغبته في تقديم جزء ثاني من فيلم "تيمور وشفيقة" الذي سبق وقدم جزئه الأول منذ نحو 17 عامًا، حيث صرح السقا قائلًا: "نفسي أعمل جزء ثانِ من فيلم تيمور وشفيقة ومنتظر تامر حبيب يكتبه".

تفاصيل فيلم "تيمور وشفيقة"

والجدير بالذكر أن فيلم تيمور شفيقة عُرض في 2007، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وحصد إيرادات أكثر من 17 مليون جنيه، والعمل تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، شارك بجانب السقا في بطولته منى زكي، هالة فاخر، رجاء الجداوي، وجميل راتب، والفيلم من تأليف تامر حبيب وإخراج خالد مرعي.

من فيلم تيمور وشفيقة

آخر أعمال الفنان أحمد السقا

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد السقا الفنية هو فيلم "السرب"، الذي تم عرضه في 1 مايو الجاري، وتصدر إيرادات شباك التذاكر منذ عرضه في السينمات حتى الان.

ويقدم أحمد السقا خلال أحداث الفيلم شخصية على المصري، وهي شخصية حقيقية، ويتعاون السقا مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

أبطال فيلم السرب

يشارك في بطولة فيلم السرب نخبة من كبار الفنانين أبرزهم: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

أعمال الفنان أحمد السقا القادمة

وفي سياق متصل يذكر أنه يعيش الفنان أحمد السقا انتعاشة فنية في الفترة الحالية حيث أنه يحضر لأكثر من عمل منها الجزء الثاني من مسلسل العتاولة وفيلم أحمد وأحمد الذي يجمعه بـ أحمد فهمي، كما يظهر السقا ضيف شرف بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث فيلم عصابة المكس من بطولة أحمد فهمي، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.