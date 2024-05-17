هنا الزاهد: "أعمال هشام ماجد ذات كوميديا مختلفة.. واتعلمت منه ماتكسفش"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة في برنامج “مساء الإمارات” الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز أحمد عبر قناة "الظفرة".

تحدثت هنا الزاهد عن مشاركتها برفقة الفنان هشام ماجد في فيلمين هما "فاصل من اللحظات اللذيذة" و"بضع ساعات في يوم ما"، معلقة: "أحب طريقة هشام ماجد في الكوميديا، ضحكه مختلف عن أي حد موجود، هادي وألماني في عمله، بمعنى أن مواعيده منضبطة، ويذاكر مشهده جيدا، ورجل عادل".

وأضافت: أخجل عند اعتذاري عن أي شيء، وأبحث عن أعذار، بينما هشام ماجد يعتذر بطريقة مباشرة، وسألته كيف يقوم بذلك؟ ورد علي بأنه يفضل هذه الطريقة بدلا من إضاعة الوقت، و"اتعلمت منه الحتة دي، إني ماتكسفش".

وأستكملت حديثها قائلة: "هشام ماجد بيفصلني لما بياكل لوحده، أنا أحب أكل مع الناس، لوحدي مش هاكل، وما شاء الله عليه، مواعيد الصلاة عنده منضبطة، ويأخذ وقت طويل في تصفيف شعره"

وعن أصعب مشاهدها في "فاصل من اللحظات اللذيذة"، قائلة: "هناك مشهد استغرق تصويره 5 أيام، وهو مشهد الشجار بين الشخصيتين، وسعدت بهذه التجربة في الفيلم وهي الأولى لي أن أقدم شخصيتين في مشهد يتشاجران".