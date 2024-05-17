نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمة "آراب أيدول" برواس حسين تعلن إصابتها بسرطان الأمعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المغنية الكردية برواس حسين عن إصابتها بسرطان الأمعاء، طالبة من جمهورها الدعاء لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت برواس حسين علي صفحتها الشخصية: "أني دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا. نعم أني داحارب مرض الخبيث (سرطان ألامعاء) حاليا في مرحلة العلاج. الحمد لله والشكر على كل شي، ادعولي بالشفاء، الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى".

برواس حسين، مغنية كردية عراقية، ولدت في عام 1989 في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان. شاركت في الموسم الثاني من مسابقة "أرب أيدل"، حيث تميزت بأدائها وأظهرت مهارة عالية في الغناء باللغتين العربية والكردية.

اكتسبت برواس حسين شهرتها بعد مشاركتها في برنامج "أراب أيدول" وأدائها لأغاني أم كلثوم ومحمد منير. وصفت النجمة الإماراتية أحلام أداءها بأنه "إحساس يُدرس"، لكن الحظ لم يكن إلى جانبها للحصول على اللقب.