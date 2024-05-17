أحمد السقا يحسم الجدل حول انفصاله عن زوجته مها الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم أحمد السقا على نفي الشائعات التي صدرت مؤخرا عن طلاقه من زوجته مها الصغير، وذلك خلال إستضافته في برنامج "أسرار النجوم" التي تقدمة الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة نجوم إف أم.

وقال أحمد السقا: “أنا متزوج ولم أطلق وكل ما يقال غير حقيقي، ولو لا قدر الله حصل حاجة كله كان سيعرف، وهذا الأمر مش جديد عامة ويقال عليّ من 17 سنة ولا أعلم السر وراء هذه الشائعات، وأي بيت فيه مشاكل وهذا عادي، ولكن لو فيه مرحلة نفسي أوثقها بحياتي هي حقبة اليوم الذي تزوجت فيه وأصبح عندي 3 شباب بمثابة ظهر وسند، وهي مرحلة نفسي أوثقها فعلا في حياتي".

وعن سر اختفاءه بعد مسلسل "الاختيار 3" قال احمد السقا: بالعكس عملت مسلسل اسمه (حرب) 10 حلقات وكان عندي مشروع فيلم لم يُطرح لظروف لا أعلمها، ثم قدمت بعدها مسلسلين (ولد الغلابة) ثم (نسل الأغراب) ثم (السرب)، الذي طرح مؤخرا وعامل رد فعل رائع وكنت أذهب للسينمات وسعدت جدا بوجود الشباب الصغير لمشاهدته وخارجين وهم يشعرون بالانتماء ويريدون دخول كلية القوات الجوية والحربية، وأنا شخص لست سياسيًا ولكني مستعد أموت عشان خاطر مصر ولو قالوا لي تعالى على الجبهة حاليا سأكون أول واحد هناك، واللي يجي ناحية حبة رملة من تراب مصر أكله بأسناني".

وأكمل حديثه قائلا: «تحديت كل صناع العمل وقلت لهم إن (السرب) سينجح لأنه بُذل فيه مجهود كبير، والعمل كان فيه مشاهد صعبة كثيرة وأنا بلعب دور شخص عميل مزدوج ويشتغل مع الخصوم ثم نكتشف إنه ذو إمكانيات خاصة، وتدربت على ضرب النار واشتغلت على نفسي جدا، وفيه مشهد لتحرير الأسرى يتم خلاله إلقاء قنبلة لتحريرهم من مكان ما ولكنها انفجرت حولي والحمدلله خرجت منها سليم، وأيضا كان فيه مشهد لطائرة بتنزل من فوق رأسي ظللت بعدها لعدة أيام لا أسمع بأذني، أنا رجل بحب الأدرينالين في شغلي، والفيلم يوثق مرحلة مهمة في تاريخ مصر، وهي أول طلعة جوية نوعية خارج حدود مصر، وحقنا كمصريين رجع بجد، هو عمل للتاريخ مثل الرصاصة لا تزال في جيبي».