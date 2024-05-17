نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60 سنة فن.. في عيد ميلاد الزعيم الـ 84 تعرف على عدد أعماله الفنية (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 17 مايو عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، زعيم الفن الذي نشأنا على أعماله الفنية المتنوعة وعلقت في أذهاننا فلا يخلو أي عمل فني نحبه ونشاهده بإستمرار من وجود الزعيم، ولا تخلو فرحة الأعياد دون مشاهدة مسرحيات الزعيم منها الواد سيد الشغال وبهجت الاباصيري في مدرسة المشاغبين.

فقد أعطي الزعيم عادل إمام 60 عامًا في الفن قدم خلالهم 159 عملًا فنيًا تنوعوا بين المسرحيات والأفلام والمسلسلات والسهرات السينمائية.

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا شئ من التفاصيل عن أعمال زعيم الفن عادل إمام احتفالًا بعيد ميلاده الـ 84.

قدم الزعيم عادل إمام خلال مسيرته الفنية 159 عملًا فنيًا، حيث قدم منهم 13 مسرحية، وقدم 14 مسلسل درامي، و6 سهرات تلفزيونية، و126 فيلم سينمائي.

أبرز الأعمال السينمائية للزعيم عادل إمام

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

أبرز الأعمال التلفزيونية للزعيم عادل إمام

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.

أبرز الأعمال المسرحية للزعيم عادل إمام

ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقمًا قياسيًا بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عامًا على التوالى.

عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أعلنت الفنانة إسعاد يونس إعادة عرض فيلمه "زهايمر" من خلال الشركة العربية للإنتاج السينمائي التي ترأسها، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحل يوم 17 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "زهايمر" في مجموعة من السينمات المصرية والخليجية، بدءً من يوم 16 مايو الجاري، ويستمر عرض الفيلم لمدة ثلاثة أيام وحتى يوم 18 مايو.

الجدير بالذكر أن فيلم "زهايمر" بطولة عادل إمام، تم عرضه عام 2010، وشارك معه البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة.

تدور أحداث الفيلم حول محمود شعيب وهو أحد رجال الأعمال، يطمع أبنائه في ثروته ويرفعوا دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر، وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال الزعيم عادل إمام

في سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام الفنية هو مسلسل "فلانتينو" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2020، وكان العمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وآخرون من النجوم.