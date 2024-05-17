نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند الثاني على "يوتيوب" بإعلانها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بإعلانها الجديد لصالح أحدي شركات الإتصالات حيث حققت ياسمين عبد العزيز نجاحًا كبيرًا بالإعلان حيث تخطت نسبة مشاهداته عبر "يوتيوب" المليون مشاهدة، وقد وصلت نسبة مشاهداته نحو مليون و400 ألف مشاهدة بعد يوم فقط من طرحه.

تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز

قدمت ياسمين عبد العزيز الإعلان لصالح أحدي شركات الإتصالات والذي قدمته على نغمات أغنية دلعِلُّه بالتعاون مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بأكثر من شخصية، وارتدت ياسمين عبدالعزيز في الإعلان فستان زفاف وجلباب بلدي للرقص، وزي رجل.

كلمات أغنية إعلان دلعِلُّه لـ ياسمين عبدالعزيز

أنا من دلوقتي مش هعمل غير اللي أنا عايزاه، مش عيني دي بتاعتي هتفرج بس على اللي أنا عايزاه، بمزاجي وبراحتي هسمع اللي أنا عايزاه، واقفل ودني عن اللي أنا عايزاه، دلعِله يا دلعِله، اللي عايز كتالوج البحبة ييجي وأنا أدله.

أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز القادمة

وفي سياق منفصل، أكدت ياسمين مشاركتها في الفترة المقبلة في أعمال فنية عدة دفعة واحدة، وهي تشمل المسرح والسينما والتلفزيون، بشخصيات مختلفة.

وأعلنت في تصريحات إعلامية أنها تحضّر لفيلم جديد، تعود به إلى السينما بعد غياب ست سنوات، كما تعود إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عامًا منذ تقديمها مسرحية "كده أوكيه" عام 2003، حيث تستعد لتقديم مسرحية جديدة تتعاون من خلالها مع المخرج خالد جلال، إضافة إلى إعلانها خوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل جديد.

تصريحات ياسمين عبد العزيز في برنامج "صاحبة السعادة"

وكشفت ياسمين عبد العزيز، خلال اللقاء عن العديد من الأسرار وعن سبب انفصالها بالنجم أحمد العوضي رغم حبهما المتبادل وهل يمكن الرجوع أم لا؟.

تحدثت ياسمين عن تفاصيل انفصالها من أحمد العوضي قائلة: "مفيش اتنين بيتطلقوا فجأة كدة، أكيد في قبلها مشاكل.. وأكيد فيه ناس قبلها حوالينا بيبقوا عارفين وأكيد حد قال.. لكن حبيبتي مفيش حد يعرف الغيب إلا ربنا".

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن سبب انفصالها عن أحمد العوضي مؤكدة أن السبب ليس خيانة وأن السبب الأساسي للإنفصال هو سبب لا يمكنها الإفصاح عنه".

وأكملت باكية قائلة: "أنا لا أحب أحمد العوضي ولكن أنا بعشقه، لتعاتب إسعاد يونس: انتى جايبانى عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعنى، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".