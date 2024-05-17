نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث الرسمي للموسيقيين: يونيو المقبل يشهد الزيادة السادسة للمعاش فى عهد مجلس مصطفى كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن شهر يونيو المقبل سيشهد زيادة المعاش لمستحقيه بالنقابة.

وأشار عبد الله أن تلك الزيادة هي السادسة فى عهد مجلس الفنان مصطفى كامل وهي سابقة تاريخية لم تحدث بأي نقابة أخرى، وأكد أن زيادة إيرادات النقابة التى تعيش أزهى عصورها بشهادة الجميع كان دافعا لاتخاذ نقيب الموسيقيين للقرار بكل شجاعة وموافقة المجلس عليه بالإجماع برفع المعاش بنسبة عشرة بالمائة كأحد أهم اجراءات الحماية الاجتماعية ودعم اصحاب المعاشات واعانتهم على مصاعب الحياة.

وعن وجود بعض الأصوات التى دائما تطعن فى إنجازات المجلس الحالي وتهاجمه باستمرار، قال عبد الله: لقد اتفقت مع زملائي بمجلس الإدارة باعتباري عضو به ورئيسا للجنة الإعلام أن أى ردود أو توضيحات من النقابة ستكون فى إطار مؤسسي والا نلتفت لهؤلاء على الاطلاق لاستكمال طريق النجاح الذى يبدو أنه يزعج البعض.

وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد عبد الله ان النقيب ومجلس الموسيقيين يواصلون الليل بالنهار للقيام بمهامهم على أكمل وجه، لذا تحققت منجزات كبيرة أشاد بها كل أعضاء الجمعية العمومية، وكثرة العمل حتما تخلق ملاحظات يبديها بعض الزملاء الذين نستمع إليهم باهتمام بالغ باعتبارهم معارضة صحية وأمينة على نقابتهم ومخلصين فى أهدافهم تجاهلها.