نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الترويجي لأحدث أفلام كيفن كوستنر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم كيفن كوستنر، البوستر الترويجي الأول لفيلمه السينمائي الجديد، الذي سيطرح بعنوان Horizon: An American Saga.

ووفق ديلي ميل، الفيلم تدور أحداثه في فترة الغرب الأمريكي أواخر القرن الـ19، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين من ضمنهم سيينا ميلر.

ويأتي طرح البوستر التشويقي للفيلم الجديد، في وقت يعيش به كوستنر أزمة مع صناع مسلسله الناجح Yellowstone.

تصريحات جديدة

وصرح النجم كيفن كوستنر، بأنه الآن منفتح على عودة النقاش بينه وبين صناع مسلسل Yellowstone بعد إعلانه الانسحاب عن العمل على الموسم الختامي.

ووفق ديد لاين، يتبقى من المسلسل الناجح، جزء ثاني من الموسم الخامس منه بمشاركة أبطاله الأصليين.

وكان قد دعم الممثل الشاب لوك جريمز نجم مسلسل Yellowstone قرار بطل المسلسل النجم الكبي كيفن كوستنر بالانسحاب من العمل بشكل نهائي.

ووفق ديد لاين، قال جريم إن كوستنر كان على حق فيما يخص انسحابه من المسلسل لمخالفة صانعيه لعديد من الالتزامات فيما يخص كتابة وانتاج الموسم الختامي.

نهاية المشاركة

ووفق أحدث المعلومات بشأن مسلسل Yellowstone، قد يكون دور النجم كيفن كوستنر في المسلسل الناجح انتهى مع اقتراب طرح الجزء الختامي من المسلسل.

ووفق ديلي ميل، المسلسل من المرتقب طرح جزء ثاني من موسمه الخامس الختامي قريبا، مع شبه تأكد غياب كوستنر بسبب خلاف مع مخرج وصانع المسلسل.

كشف أحد نجوم مسلسل Yellowstone عن أحدث مستجدات الموسم الجديد المنتظر من المسلسل الناجح الذي تنتجه شبكة باراماونت بلص.

ووفق ديلي ميل، قال إيان بوهين نجم الموسم الرابع من المسلسل، أن الموسم الخامس الختامي ينطلق تصوير مشاهده مطلع الصيف المقبل هذا العام.