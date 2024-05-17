كان السينمائي يحتفل بعرض فيلم فرانسيس فورد كوبولا الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - احتضنت مهرجان كان السينمائي الدولي، في ثالث أيامه عرضا خاص للفيلم الجديد للمخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، بعنوان Megalopolis، وسط حضور كبير لنجوم ونجمات صناعة السينما.

ووفق ديلي ميل، الفيلم يشهد عودة المخرج الكبير للسينما بعد غياب طويل، واستغرق في صناعته ما يصل لـ 10 سنوات.

وشهد العرض الأول للفيلم حضور لنجمات من ضمنهم نتالي إمانويل، وأوبري بلازا.

اتهامات بالاعتداء

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه به المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا اتهامات بالتحرش بعد انتشار شائعات حول محاولته لتقبيل واحدة من طاقم عمل فيلمه الجديد.

ووفق ديلي ميل، الاتهامات طالت كوبولا، من واحدة من طاقم عمل فيلمه Megalopolis، وفق ما افاد تقرير جديد لصحيفة الجارديان.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد للنجمة أوبري بلازا الذي سيطرح بعنوان Megalopolis، هو فيلم ملحمي خيال علمي أمريكي قادم من كتابة، إخراج وإنتاج فرانسيس فورد كوبولا.

والفيلم يضم في بطولته مجموعة متميزة من النجوم الكبار في أدوار البطولة، الفنان الشاب شيا لابوف، والنجم آدم درايفر، والنجمة أوبري بلازا، ونجمة أفلام "فاست أند فيريوس" نتالي إيمانويل.