نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد طرح الجزء الثاني من Five Nights At Freddy في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال"، عن الموعد المحدد لطرح فيلم الرعب الجديد Five Nights At Freddy.

ووفق ديلي ميل، الفيلم يطرح كجزء ثاني ضمن سلسلة تحمل العنوان نفسه، ومن المقرر طرحه في صالات العرض السينمائي باريخ 5 ديسمبر عام 2025 المقبل.

افتتاحية صادمة

وضمن أحدث أخبار أفلام الرعب في هوليوود، أن قام هواة الأفلام على موقع ranker بتسمية وتصنيف افتتاحيات أفلام الرعب التي وجدوها الأكثر إثارة للصدمة - والفيلم الذي حصل على المركز الأول جاء عكس المتوقع.

مع تغلبه على أمثال Nightmare on Elm Street و Halloween وحتى Jaws، نجح فيلم "جوست شيب"، وهو رعب خارق للطبيعة صدر عام 2002 يسمى ، في تصدر قائمة اكثر افلام الرعب اثارة لصدمة المشاهدين بسبب افتتاحيتها.

وتدور أحداث الفيلم في ستينيات القرن الماضي، وتبدأ مع حلبة رقص مليئة بالأشخاص على متن السفينة، مع مغني حي ساحر يغني لهم، قبل أن يتوفى كافة من هم على متن السفينة ويتحولون لاشباح.

مشاريع مستقبلية

ويعود النجم الكبير راسل كرو لأفلام الرعب من جديد، بظهوره في الإعلان الترويجي لفيلم الرعب الجديد The Exorcism.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يؤدي به كرو، شخصية راهب يعمل على استخراج الأرواح الشريرة.

وكان قد تحدث النجم الكبير راسل كرو في حوار صحفي جديد أجراه مع مجلة Variety، كشف خلاله عن نيته الاعتزال نهائيا عن العمل بالتمثيل، بعد مرور 40 عام، حقق خلالها نجاحات عدة بظهوره في عدد من أنجح الأفلام في تاريخ هوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، قال النجم البالغ من العمر 59 عام، أنه يدرس بجدية اعتزال العمل بالتمثيل في السنوات القادمة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان Karlovy Vary International Film Festival السينمائي الدولي، بدورته رقم 57 بجمهورية التشيك.