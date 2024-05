تجديد مسلسل Shogun لموسم ثاني وثالث

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة فوكس، عن نيتها لاننتاج موسم ثاني وثالث من المسلسل الياباني الناجح Shogun، بعد ما حققه الجزء الأول من نجاح كبير.

ووفق ديلي ميل، المسلسل حقق نجاح كبير، بين النقاد والمشاهدين، ما دفع صناعه للعمل على كتابة مواسم أخرى منه.

وبلغ نجاح المسلسل، أنه تم تشبيهه بمسلسل صراع العروش، ولكن بأسلوب يتسم بالثقافة اليابانية بقدر كبير.

مشروعات قادمة مشابهة

أعلنت شبكة hbo عن مشروع تليفزيوني جديد تستعد لطرحه سيكون مشتقا من عالم صراع العروش، مقتبسا من روايات الكاتب جورج آر آر مارتن.

ووفق ديد لاين، أحدث مشروع درامي سيكون مشتقا من عالم صراع العروش، تطرحه hbo بعنوان 10,000 Ships عن قصة الملكة نيميريا.

مع اعلان شبكة hbo عن عملها على مشروع درامي جديد مستوحى من عالم صراع العروش، اختارت ابطاله بالفعل.

ووفق ديد لاين، المشروع الدرامي سيكون مسلسل بعنوان A Knight Of The Seven Kingdoms، واختير لبطولته بيتر كلافي وديكستر سول.

موعد عرض House of the Dragon

أعلنت شركة الانتاج السينمائي الأمريكية رونور بروز عن الموعد الرسمي لعرض الموسم الثاني المنتظر من مسلسل House of the Dragon.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الموسم الثاني من المسلسل ينطلق عرضه عبر شبكة HBO التابعة للشركة من شهر يونيو المقبل.

وكانت أعلنت شبكة قنوات HBO عن نسبة مشاهدات الحلقة الختامية من مسلسلها الناجح "آل التنين" أو House of the Dragon، بعد انتهاء الموسم الأول من المسلسل رسميا، بإجمالي 10 حلقات تم عرضها.