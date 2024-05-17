طارق الشناوي يدافع عن وطنية أم كلثوم (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أكتر واحدة عشقت مصر..

حسم الناقد الفني طارق الشناوي الجدل والاتهامات المثارة منذ سنوات طويلة، بأن كوكب الشرق أم كلثوم لم تغني لحرب أكتوبر المجيدة بسبب موقفها من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ونفى الشناوي خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة ON، ما تردد في هذا الشأن، موضحا أنه بحكم قربه من عمه الشاعر الغنائي مأمون الشناوي لأكثر من 20 عاما، علم حقيقة القصة، موضحا أنه كان هناك أغنيتان في ذلك الوقت يلحنهم رياض السنباطي من كلمات مأمون الشناوي وغناء أم كلثوم.

أضاف: "الأغنية الأولى (خلينا صحاب) التي يوجد جزء منها بصوت كوكب الشرق علي عود السنباطي في الإذاعة المصرية.. وغنوة ثانية وطنية عن حرب أكتوبر".

وتابع الشناوي: "لكن أم كلثوم منذ مطلع عام 1973 بدأت تتدهور حالتها الصحية، وحتى آخر أغانيها (حكم علينا الهوى) سجلتها إسطوانة.. فلما بدأت تتعب بزيادة مغنتش الاغنيتين لا الوطنية ولا (خلينا صحاب)".

واختتم الناقد الفني حديثه بأن أم كلثوم أكبر من تلك الشائعات التي ترددت، قائلا: "أم كلثوم أكتر واحدة عشقت مصر، آه حبت عبد الناصر بالتأكيد، لكن مصر بالنسبة لها عمرها ما كانت تساوي الزعيم، بل كانت دولة كبيرة في ذاتها دوما".