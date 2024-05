نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم على فيلم بليلك ليفلي الجديد بعد طرح إعلانه التشويقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واجه الفيلم الجديد للنجمة بليك ليفلي، انتقادات كبيرة من الجمهور، بعد طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الذي يطرح بعنوان It Ends With Us.

ووفق ديلي ميل، أتهم المشاهدين صناع الفيلم بالاختيار الغير موفق لبليك ليفلي في دورها بالفيلم، كونها غير مناسبة له.

وأوضحت الصحيفة أنه من ضمن الانتقادات أيضا، أن الاعلان التشويقي للفيلم كشف الحبكة ولم يراعي التشويق اللازم للمشاهدة.

والفيلم، هو عمل سينمائي مقتبس من رواية لكولين هووفر، طرحت بالعنوان نفسه عام 2016، ويشارك في بطولته جاستن بالدوني.

أعمال مقتبسة قادمة

وضمن أحدث مشاريع هوليوود المقتبسة، يجتمع الفنان الشاب "ديف بتل" مع النجمة الحاصلة على الاوسكار "أوليفيا كولمان" في بطولة مشروع سينمائي جديد، ستدور أحداثه في إطار رومانسي نفسي معقد.

ووفق موقع "ديد لاين"، هذا الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Wicker، ومن المقرر إنطلاق حملة التوزيع والترويج له في مختلف سينمات العالم، مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

الفيلم ستكون قصته مقتبسة من رواية قصيرة طرحت بعنوان The Wicker Husband للمؤلفة "أورسولا ويلز جونز"، وسيخرجه ايلنور ويلسون واليكس هيوستن فيسكر.

A Haunting in Venice

وكان قد بدأ النجم البريطاني الكبير كينيث براناه تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يطرح ضمن سلسلة أعمال يصورها براناه تقتبس من روايات للمؤلفة الشهيرة أجاثا كريستي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي يجرى تصويره حاليا في مدينة البندقية.

والفيلم الجديد الذي يقوم بتصويره حاليا كينيث براناه، هو فيلم من المقرر أن يطرح بعنوان A Haunting in Venice.

و سيكون الثالث الذي يطرح ضمن مجموعة افلام، صورها كينيث تقتبس احداثها من روايات اجاثا كريستي، الأول منها طرح في عام 2017 بمشاركة النجم جوني ديب في البطولة، وكان بعنوان Murder On the Orient Express.

الفيلم الثاني، طرح بعنوان Death On The Nile وكان بمشاركة جال جادوت في دور البطولة، وهي بالكامل اعمال مقتبسة من روايات لكريستي.