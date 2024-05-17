زعيم الفن المصري.. ليلى علوي تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة ليلى علوي على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام حيث شاركت صوره على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت ليلى صورة قامت بالتقاطها مع تمثال الزعيم وعلقت عليه قائلة: الزعيم عادل إمام قامة فنية كبيرة قدر من خلال فنه في السينما والمسرح والتلفزيون إنه يعكس قيمة وحضارة وثقافة مصر في كل دول العالم ومش الوطن العربي بس وأهم نجوم القرن.





وأضافت: كل سنة وانت دايما طيب يا زعيم وبتمناله الصحة والعافية ودايمًا يفضل زعيم الفن المصري في العالم…ويفضل اسمه منور على كل مسارح وسينمات مصر.

أحدث أعمال ليلى علوي

وتنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلم جوازة توكسيك والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، محمود كريم.





وعرض مؤخرًا لـ ليلى علوي فيلم مقسوم والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل، وأغنية فيلم مقسوم من غناء نانسي عجرم، وحملت اسم قلبي يا محتاس، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.

أخر أعمال الفنانة ليلى علوي الفنية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى علوي وهو فيلم" شوجر دادي" وشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، وتأليف لؤى السيد.

كما عرض لها هي مسرحية الصندوق الأحمر، والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركها بطولة العمل بيومي فؤاد، ميمي جمال، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، ومن إخراج طارق الإبياري، وايضا شاركت في فيلم شوجر دادي، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تامر هجرس، ومي الغيطي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.