أحمد جودة - القاهرة - مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161 ومواعيد عرضه على قناة دوت الخليج

يتزايد البحث عن مسلسل "المؤسس عثمان" الحلقة 161، الذي أصبح واحدًا من أكثر المسلسلات التركية التاريخية تحقيقًا لنسب مشاهدة عالية خلال السنوات الخمس الأخيرة. يعرض المسلسل أحداثًا مثيرة وشيقة تسلط الضوء على الصراعات والحروب التي دارت خلال قيام الدولة العثمانية، بالإضافة إلى المكائد التي واجهها عثمان من المغول والتتار. في الساعات الأخيرة، بدأ عدد كبير من المشاهدين في البحث عن الحلقة 161 من "قيامة عثمان" ومواعيد عرضها على قناة دوت الخليج الجزائرية. في هذا المقال، سنستعرض لكم هذه التفاصيل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161



حلقة جديدة من حلقات مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161، الذي توقع لها الكثير من المشاهدين أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة وأبرزها اكتشاف المخطط للقضاء على عثمان الذي استطاع أن يكشف أعدائه وينتقم منهم وينجو من هذا المخطط، الذي كاد أن يودي بحياته ويسعى عثمان للحفاظ على الدولة العثمانية من بطش أعدائه من المغول، ويترقب عدد كبير من المشاهدين عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان التي تعرض على قناة ATV التركية وعلى قناة دوت الخليج الجزائرية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، تعاد عرض الحلقة يوم الخميس على قناة دوت الخليج الجزائرية في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.



تردد قناة ATV التركية



ويمكنكم تحديث تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال التردد التالي:

التردد: 10769.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.