انت الأن تتابع خبر وفاء الكيلاني تفاجئ الجميع بشكلها الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، الجدل بسبب تغير ملامحها حيث بدت أكثر نظارة وشبابًا؛ ما جعل الكثيرين يعلّقون على الأمر مؤكدين خضوعها لعدة إجراءات تجميلية.



وشاركت الإعلامية متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها، إذ تمايلت بجسدها الرشيق على أنغام أغنية "Make You Mine"، وبدا واضحًا التغيُّر الكبير في ملامحها، مقارنة مع آخر ظهور لها برفقة زوجها الفنان السوري تيم حسن في حفل توزيع جوائز "صناع الترفيه" Joy Award 2024، والذي أقيم في السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي.



وتألقت الإعلامية بفستان كلاسيكي باللون الأسود من توقيع دار الأزياء التركية Off-shoulder، تميَّز بقصة "الكتف الواحد"، فيما جاء بقصة ضيقة كشفت منحنيات جسدها الرشيق، وبفتحتين جانبيتين عند محيط الخصر، وأكتاف بارزة، كما تزين الفستان بزهرة الكاميليا البيضاء، مما زاد الإطلالة جمالًا وأنوثة؟



وأكملت وفاء إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة، واعتمدت الظلال من درجات الذهبي والدخاني لإبراز جمال عينيها، وطبَّقت أحمر شفاه ورديًا .