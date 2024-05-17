نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعيمنا الغالي.. عايدة رياض تحتفل بعيد عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة عايدة رياض على تهنئة الزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال مشهد جمعهما شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت عايدة رياض على المشهد قائلة: "اه مهو خلاص ما انت كلت وشربت وحضنت وبوست.. زعيمنا الغالي كل سنة وانت طيب وبخير وبالصحة والسلامة طبعا أهم حاجة وعقبال يارب سنين كتير سعيدة كتير ان كان في عمل يجمعنا والحمد لله فعلا ان العمل دا محفوظ في ذاكرة كل الناس وبعتبر نفسي محظوظة جدا جدا اني اشتغلت مع أسطورة بحجم الزعيم عادل إمام".





آخر أعمال عايدة رياض

شاركت عايدة رياض في الموسم الرمضاني 2024 في أكثر من عمل وهما الف ليلة وليلة، واقامة جبرية.

نجوم مسلسل ألف ليلة وليلة

يشارك في بطولة مسلسل “ ألف ليلة وليلة ” كل من: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، هنادى مهنا،تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، ومحمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

شخصيات مسلسل ألف ليلة وليلة

ويجسد الفنان ياسر جلال دور " شهر يار" أما ياسمين رئيس تجسد دور “ شهر زاد ”، ويجسد محمد التاجي دور “ قمر الزمان ” والد "شهر زاد"، وتظهر هنادي مهنا في دور حورية البحر.





عايدة رياض تشارك في بيت الرفاعي

ومن ناحية أخرى، تشارك عايدة رياض في رمضان 2024، بمسلسل “بيت الرفاعي”، وتجسد خلاله شخصية والدة أحمد رزق، والعمل بطولة أمير كرارة، محمد لطفي، ميرنا جميل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

عايدة رياض تنتظر مسلسل إقامة جبرية

كما تنتظر الفنانة عايدة رياض، عرض مسلسل “إقامة جبرية” خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله شخصية سيدة كفيفة، والعمل بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.