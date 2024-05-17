نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد يكشف عن كواليس فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان هشام ماجد عن كواليس من فيلمه الجديد «فاصل من اللحظات اللذيذة»، والمعروض حاليًا في دور العرض السينمائية وتخوض البطولة النسائية معه الفنانة هنا الزاهد، والذي حقق نجاحًا هائلًا فور طرحه.

فقد نشر هشام ماجد، مقطع فيديو من كواليس التحضيرات لشخصيته في العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي شهدت تركيب وإزالة شعر برأسه.

قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.