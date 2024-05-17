نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان دراما رمضان.. صبا الرافعي وتامر أمين يقدمان الحفل والإعلان عن تفاصيل الدورة الأولي بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الأحد ١٩ مايو، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان، الذي يقام ٦ يونيو المقبل برعاية الاتحاد العام للمنتجين العرب، والتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وبحضور الفنان أحمد سلامة عضو مجلس اداره النقابة والإعلامي تامر أمين والفنانة صبا الرافعي مقدما الحفل والفنانة الشابة منة عرفة.

ويقول الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن المهرجان جديد من نوعه ويهتم بتكريم نجوم وصناع الدراما الرمضانية، بعد موسم درامي في غاية القوة، مشيرا إن المنافسة بين الأعمال الدرامية الرمضانية قوية في كافة الفئات.

أكد سلامة، إن المهرجان يضم عدة مسابقات تختص بأنواع الدراما المختلفة، ما بين دراما شعبية ودراما اجتماعية ودراما صعيدية ودراما كوميدية، ودراما تاريخية، بالإضافة إلى مسابقة للدراما الخليجية.

فيما كشفت الفنانة صبا الرافعي، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان دراما رمضان، والتي تقدم الحفل بمشاركة الإعلامي تامر أمين، إنها تحمست للفكرة فور سماعها، مضيفة إن المهرجان سيشهد العديد من المفاجآت فيما يخص الفعاليات، وقالت: "ننتظر الحضور الإعلامي لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سنعلن خلاله تفاصيل المهرجان كاملة، وذلك يوم الأحد بقاعة طه حسين بمقر نقابة الصحفيين".

ويقول فتحي شريف رئيس المهرجان، إن اللجنة التنظيمية تعمل منذ عدة أشهر للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالمهرجان، مؤكدا إن المسابقات مختلفة عن أي مهرجان آخر.

أضاف، إن جوائز المهرجان تأتي وفق آليات ثابته، وتنفصل إلى شقين، الأول هو تصويت الجمهور عبر صفحة المرجان، والثاني هو اختيار النقاد وصحفيي الفن المتخصصين.



وأكد الكاتب الصحفي إخاء شعراوي الرئيس التنفيذي للمهرجان، إن الدورة الأولى من مهرجان دراما رمضان مليئة بالتفاصيل، مشيرا أن فريق العمل بذل مجهود كبير خلال الشهور الماضية من أجل خروج الدورة الأولى بشكل يليق بدراما رمضان وصناعها.

الجدير بالذكر إن مهرجان دراما رمضان يقام يوم ٦ يونيو، تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية، والاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبو ذكري، ويرأس المهرجان فتحي شريف، ومدير تنفيذي الكاتب الصحفي إخاء شعراوي.