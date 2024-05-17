نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة عيد ميلاده الزعيم عادل إمام يتصدر منصة أكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الزعيم عادل إمام تريند محركات البحث وخاصة منصة أكس، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 84، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هاشتاج "عيد ميلاد عادل إمام" سواء التغريدات المهنئة، أو فيديوهات بأهم أعماله.

والتي أجمع الجميع على أنها تحمل رسالة قوية وهادفة لا يعرفها فقط الأ محبي عادل إمام، كما حرص عدد كبير من النجوم على تهنئة الزعيم بيوم ميلاده وكان أبرزهم إلهام شاهين، يسرا، شريف منير، حلا شيحة، أحمد التهامي، تامر هجرس، محمد حماقي، وغيرهم.

والسابع عشر من مايو في كل عام هو يوم مميز للوسط الفني والعربي وكل عشاق الفن، أنه يوم ميلاد الزعيم عادل إمام، زعيم وأسطورة الفن الاستثنائية والمميزة، حالة خاصة وفريدة من نوعها لا مثيل لها.

لا نستطيع أن نقول عنه أنه عمود من أعمدة الفن بل هو الفن أجمع، من منا لا يعرف بهجت الأباصيري وعرفة مشاوير، دسوقي أفندي، الحريف والواد سيد الشغال وغيرهم، أعمال راسخة في أذهان الجمهور على مختلف الأجيال والفئات العمرية.

فهو صاحب الـ 60 عامًا فنيًا من الصدارة والقمة، أنا الزعيم مجرد جملة قالها في أحد أعماله المسرحية لكن في الحقيقة هي اللقب الأكثر أحقية له، استطاع أن يكسب قلوب الجمهور والنقاد على حد سواء، أجتمع الجميع على إنفراده وموهبته.

فهو لم يكتفي بنمط فني واحد أو بتمثيل محدود بل قدم جميع انواع الفن، وحرص على أن يكون كل عمل له هو رسالة تصل للناس البسيطة، والذي كان حريص كل الحرص على تقديم فنه لهم.

عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أعلنت الفنانة إسعاد يونس إعادة عرض فيلمه "زهايمر" من خلال الشركة العربية للإنتاج السينمائي التي ترأسها، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحل يوم 17 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "زهايمر" في مجموعة من السينمات المصرية والخليجية، بدءً من يوم 16 مايو الجاري، ويستمر عرض الفيلم لمدة ثلاثة أيام وحتى يوم 18 مايو.

الجدير بالذكر أن فيلم "زهايمر" بطولة عادل إمام، تم عرضه عام 2010، وشارك معه البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة.