نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز ضيوف الشرف في فيلم "الست" لـ منى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة مني زكي لتصوير أحدث أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وقد بدأت تصوير أول مشاهدها في فيلم "الست" وهو السيرة الذاتية للفنانة أم كلثوم.

ومن المقرر أن يظهر خلال مشاهد الفيلم مجموعة من النجوم وأبرزهم حتي الآن النجم عمرو سعد وأحمد حلمي، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وقد واجهت منى مع بداية التصوير أزمة وهي تغير الماكيير الخاص بها، وذلك بعد أن اعترض على المكياج الخارجي للشخصيات، والعمل من بطولة مني زكي، محمد فراج، سيد رجب، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال.

آخر أعمال مني زكي:

ويذكر أن آخر أعمال منى زكي هو فيلم رحلة 404 الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسبة إيرادات عالية، وشارك في عدة مهرجانات آخرهم مهرجان الأقصر السينمائية الإفريقية.

تفاصيل فيلم رحلة "رحلة 404":

الفيلم من إخراج هاني خليفة وبطولة منى ذكى - محمد فراج - محمد ممدوح - شيرين رضا وتأليف محمد رجاء وتدور أحداثه حول شخصية غادة التي تتورط قبل أيام من رحلة سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مالي كبير، وتتوالى الأحداث.

وتدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.