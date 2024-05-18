نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة لقاء سويدان بعيد ميلاد الزعيم عادل امام من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C7FPNMcMkyf/?igsh=NHZld3BwZTY0MTZ1

كتبت لقاء سويدان:' كل سنه وانت طيب وفي أحسن حال يا زعيم وانسان لن يتكرر انت جزء مهم في حياتي"

تصدر اسم الفنانة لقاء سويدان، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو وهي مرتدية فستان زفاف وتضع اللمسات الأخيرة لاستعدادات الزفاف دون ظهور العريس، ما جعل الجمهوي حيرة عن حقيقة الأمر حول زواجها بعد انفصالها من الفنان حسين فهمي زوجها السابق.

وردت لقاء سويدان على شائعات زواجها خلال الأيام الماضية، قالت لقاء سويدان في تصريحات صحفية: لم أتزوج، الصور المتنشرة عبارة عن جلسة تصوير جديدة، وكل ما يتردد شائعات.

وعن رد فعل الجمهور أكدت لقاء سويدان: أوفر جدًا حجم الموضوع على شىء لم يحدث، أنا اتخضيت مش معقول.

تفاعل الجمهور مع منشور لقاء سويدان، حيث كانت قد شاركت جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهرت فيه مرتدية فستان عروس وتحضر لحفل زفاف، مما دفع متابعيها للتساؤل عن «العريس» من هو؟.

جدير بالذكر أن تنتظر لقاء سويدان عرض مسلسل "الوصفة السحرية" المقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "هانيا" وهي شقيقة إسلام جمال المتزوج من بسمة داود، وتجمع هذه العائلة قصة في إطار اجتماعي.