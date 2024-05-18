نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سليم يحتفل بذكرى وفاة النجمة وردة الجزائرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان خالد سليم بذكرى وفاة وردة الجزائرية من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C7FUuDmrwsB/?igsh=dDdsczdmYWIwejQ=

كتب خالد سليم:' هتفضلي في قلوبنا لآخر العمر ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ذكرى وفاة النجمة وردة

كشفت الفنانة المعتزلة إنجي شرف، علاقة القرابة التي تجمعها بالفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وتفاصيل ترشحها لتقديم سيرتها الذاتية، بجانب الكشف الأدوار التي تتمنى تقديمها.

وقالت إنجي شرف، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنها تم ترشحيها لـ مسلسل السيرة الذاتية للفنانة وردة الجزائرية، ولكن ابنها رفض أن يتم تقديم مسلسل السيرة الذاتية، مُضيفة: "أمي كانت متجوزة أخو وردة الجزائرية وخلفت منه أختي وكانت بتغني وتمثل، فاوردة الجزائرية كانت عمت أختي الله يرحمها، والمؤلف كان عايز يقعد مع أمي لأن ماما عاصرت كل ده وكانت بتشوف بليغ حمدي وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، وكانت عايشة في فرنسا معاهم وعارفة كل تاريخ وردة"

أما عن سبب قلة أعمالها المسرحية، فعلقت إنجي شرف: أنا ندلة أوي في موضوع المسرح، وعملت مسرحية في حياتي مع الأستاذ أحمد بدير لأنه حبيبي وضغط عليا، وإيقاع المسرح بيتعبني نفسيًا جدًا ومبحبش أروح مكان كل يوم، والمسرح بيكبتني أوي، ولكن طبعًا هو فن رهيب ووقفة المسرح ممتعة.