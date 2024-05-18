نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك زاهر تحضر حفل زفاف ريم سامي برفقة والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت الفنانة ملك زاهر حفل زفاف الفنانة ريم سامي رفقة والدها أحمد زاهر ونشرت ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت ملك زاهر في “ ستوري” برفقة والدها ترقص معه على أنغام النجم عمرو دياب.

وكانت قد احتفلت الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، أمس بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني اسمه “محمد المغازي”، واقتصر الحفل على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، منهم شقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

محمد المغازي، هو رجل أعمال مصري معروف من منطقة التجمع الخامس، وفي العقد الثالث من عمره، ولديه شقيقة واحدة تدعى ميريت المغازي، وهو متخصص في بناء وتجهيز المولات الطبية.

وكانت قد احتفلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بحفل خطبتها في يناير الماضي على شاب من خارج الوسط الفني يدعي “محمد المغازي”، واقتصر الحفل على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، منهم شقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر