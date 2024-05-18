نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يشعل الأجواء في حفل زفاف ريم سامي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أشعل الهضبة عمرو دياب الأجواء خلال حفل زفاف الفنانة ريم سامي وزوجها محمد المغازي، بعدد من أجمل اغنياته التي رقص عليها العروسين منها، ده لو اتساب، الحظ بعينه، وياك، يا انا يا لا، الكلمة الحلوة، يتعلموا، قمرين، العالم الله، يا نور العين، ليلي نهاري، يا قمر، هاتدلع.



أبرز الحاضرين بحفل زفاف ريم سامي

وحضر عدد من الفنانين لحفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي وزوجها محمد المغازي داخل أحد الفنادق الكبري منهم، هنا الزاهد، احمد زاهر وابنتيه ليلي وملك،داليا البحيري، ماجد المصري وزوجته، محمد علي رزق، عمرو محمود ياسين، عماد زيادة، محمود البزاوي، محمد عبد الرحمن توتا، داليا شوقي



كما حضر ياسر جلال، نبيلة عبيد، الهام شاهين، روجينا، أحمد فهيم، بشري، منة فضالي، دينا، سهير شلبي، مفيدة شيحة، أحمد عصام، المنتج أحمد السبكي، المخرج مجدي ابو عميرة، محمد محمود عبد العزيز، بسمة بوسيل، عصام السقا وبيتر ميمي وعبد الرحيم كمال.

عقد قران ريم سامي



وفي شهر مارس الماضي، احتفلت ريم سامي بعقد قرانها على محمد المغازي بعد شهرين من الخطوبة، في أجواء عائلية بحضور محمد سامي والفنانة مي عمر بجانب عدد من الأهل والأصدقاء، المقربين من ريم سامي بالوسط الفني، ومن أبرزهم، رنا رئيس.

واحتفلت ريم سامي بخطبتها في يناير الماضي، حيث نشرت مجموعة الصور والفيديوهات من خطبتها على حسابها على إنستجرام، وهنأها العديد من الفنانين.



آخر أعمال ريم سامي

والجدير بالذكر آخر أعمال ريم سامي مسلسل حدوتة منسية، بطولة الفنانة سوسن بدر، وأحمد فهيم، عبير صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل ريم سامي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.