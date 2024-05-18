نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم أحمد السقا وياسر جلال وبسمة بوسيل... نجوم الفن يشعلون الأجواء في حفل زفاف ريم سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، على رجل الأعمال محمد المغازي، المقام حاليًا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

أبرز الحضور في حفل زفاف ريم سامي



وحضر حفل الزفاف كل من: رجل الأعمال أبو هشيمة، والفنان ياسر جلال، والفنان عصام السقا، والفنان أحمد فهيم، والفنانة رنا رئيس، والمطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، والراقصة دينا، والفنان طارق النهري،أحمد السقا وزوجته وعلى رأس الحضور المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر.

عقد قران ريم سامي



وفي شهر مارس الماضي، احتفلت ريم سامي بعقد قرانها على محمد المغازي بعد شهرين من الخطوبة، في أجواء عائلية بحضور محمد سامي والفنانة مي عمر بجانب عدد من الأهل والأصدقاء، المقربين من ريم سامي بالوسط الفني، ومن أبرزهم، رنا رئيس.

واحتفلت ريم سامي بخطبتها في يناير الماضي، حيث نشرت مجموعة الصور والفيديوهات من خطبتها على حسابها على إنستجرام، وهنأها العديد من الفنانين.



آخر أعمال ريم سامي

والجدير بالذكر آخر أعمال ريم سامي مسلسل حدوتة منسية، بطولة الفنانة سوسن بدر، وأحمد فهيم، عبير صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل ريم سامي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.