نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد الزعيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل حمدي الميرغني بعيد ميلاد الزعيم عادل امام وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/p/C7FcTybsTvk/?igsh=cnNxYmhwOXVhZ3Zk

كتب معلقا:' كل سنه وحضرتك طيب يا زعيم كل سنه وحضرتك فخر الفن المصري والعربي

حرصت الفنانة بشرى على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام حيث شاركت صورة برفقة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت بشرى صورة لها برفقة عادل إمام وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وان طيب يا زعيم وعقبال مليون سنة تستمع بمحبة الجماهير العريضة من اقصى الشرق لاقصى الغرب ".

وتابعت: "انت اسطورة الفن بحق وامتعت اجيال واجيال وعشقت الفن وخليتنا نعشقه ورسمت بسمات على وشوش محبيك على مر السنين ربنا يديك الصحة ويسعدك ويفرحك بأولادك واحفادك يارب".