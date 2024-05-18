طارق الشناوي عن عمه مأمون الشناوي: "كتب أغنية لا يوجد بها حرف راء"

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أحمد جودة - القاهرة - حل الناقد الفني طارق الشناوي ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع عبر قناة "ON E" وجاءت هذه الحلقة ضمن إحتفال مني الشاذلي بسيرة ومسيرة الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي.

من برنامج معكم مني الشاذلي

طارق الشناوي يكشف عن الأغنية التي كتبها عمه مأمون الشناوي دون حرف راء

وتحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن عمه الشاعر مأمون الشناوي قائلًا: " عمى كتب أغنية لملحن كان ألدغ فى حرف الراء، فكتب له أغنية ليس بها إلا حرف راء واحد، وهى "سنتين وأنا حايل فيك" وفى الآخر غنتها الفنانة ليلى مراد".

طارق الشناوي

أغنية “ليه خلتني أحبك” أخذتها نجاة الصغيرة من ليلي مراد

وتحدث أيضًا خلال الحلقة عن أغنية ليلى مراد التى أخذتها نجاة الصغير قائلًا هى: أغنية "ليه خليتنى أحبك"، كانت مكتوبة لـ ليلى مراد واعترضت لجنة النصوص فى الإذاعة على كام كلمة فيها، وهى "بدعيلك بأمانة روح منك لله"، ودى فيها مفارقة، وكانت رقابة الإذاعة معترضة عليها، كما اعتبروا "أهرب من ذنبك" أنها ذنب أخلاقى من علاقة محرمة وليس أخلاقيًا أن يسمع الجمهور هذه الكلمات.

طارق الشناوي

وأضاف: أن الإذاعة حاولت مع ليلى مراد تغيير بعض الكلمات فردت عليهم:"انا ليلى مراد حد يقولى تقولى إيه ومتقوليش إيه؟، وفى الآخر أعطاها الموسيقار كمال الطويل لنجاة الصغير وأبدعت فيها من خلال الإذاعة.