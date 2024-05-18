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أحمد جودة - القاهرة - حل الناقد الفني طارق الشناوي ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع عبر قناة "ON E" وجاءت هذه الحلقة ضمن إحتفال مني الشاذلي بسيرة ومسيرة الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي.

طارق الشناوي

قال الناقد الفنى طارق الشناوى،:" إن عمى الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي أحب أغنية "ليه خليتنى أحبك" بصوت نجاة الصغير وليلى مراد، وكمال الطويل قال حبيتها أكتر بليلى مراد".

طارق الشناوي: لجنة النصوص اعترضت على أغنية ليه خلتني أحبك

وتحدث أيضًا خلال الحلقة عن أغنية ليلى مراد التى أخذتها نجاة الصغير قائلًا هى: أغنية "ليه خليتنى أحبك"، كانت مكتوبة لـ ليلى مراد واعترضت لجنة النصوص فى الإذاعة على كام كلمة فيها، وهى "بدعيلك بأمانة روح منك لله"، ودى فيها مفارقة، وكانت رقابة الإذاعة معترضة عليها، كما اعتبروا "أهرب من ذنبك" أنها ذنب أخلاقى من علاقة محرمة وليس أخلاقيًا أن يسمع الجمهور هذه الكلمات.

وأضاف: أن الإذاعة حاولت مع ليلى مراد تغيير بعض الكلمات فردت عليهم:"انا ليلى مراد حد يقولى تقولى إيه ومتقوليش إيه؟، وفى الآخر أعطاها الموسيقار كمال الطويل لنجاة الصغير وأبدعت فيها من خلال الإذاعة.

طارق الشناوي

طارق الشناوي: عبد الحليم حافظ غني ليه خلتني أحبك بنفس الطريقة التي غنتها بها نجاة الصغيرة.

وأضاف طارق الشناوي: "هناك تسجيل نادر غنى فيه عبد الحليم حافظ أغنية 'ليه خلتني أحبك' بنفس الطريقة التي غنتها بها نجاة الصغيرة. حاولت الإذاعة إقناع ليلى مراد بأداء الأغنية لكنها كانت مترددة، فقام عبد الحليم بغنائها بصوته لتقوم ليلى بالغناء بعده. وعندما غنى عبد الحليم بطريقته الخاصة، جاءت ليلى مراد وأدتها بشكل صحيح. حينها أدرك عبد الحليم أنه قد جرح ليلى مراد، فقام بغنائها بأسلوب ليلى مراد".