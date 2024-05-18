نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يطلب من جمهوره الدعاء للفنان جلال الزكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان جلال الزكي لحادث مروري أثناء قيادته على إحدى الطرق السريعة، مما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات. تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وطالب نجم الجيل تامر حسني جمهوره بالدعاء للفنان جلال الزكي وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر نجم الجيل قائلًا: "قلبي معاك يا جلال ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة دعواتكم يا جماعة بعد اذنكم لمدير التصوير الكبير جلال الزكي عشان في حالة خطرة جدًا"

منشور تامر حسني

تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي

وفور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب أعلى الطريق الصحراوى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة الفنان جلال زكى ونقل إلى المستشفى.

وتبين ان الحادث أسفر عن إصابة جلال الزكي بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لتقديم الرعاية له، ولا يمكن استجوابه.

آخر أعمال الفنان جلال الزكي

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان جلال الزكي هو مشاركته في مسلسل حق عرب وشارك في بطولة المسلسل، كلًا من: أحمد العوضي، سلوى عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أعمال نجم الجيل تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم

والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.