نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يعرض قريبًا.. فيلم "بنقدر ظروفك" يطرح هموم المواطن البسيط في إطار كوميدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل السينمات في مصر في الثاني والعشرين من مايو الجاري، فيلم بنقدر ظروفك، الذي يطرح هموم المواطن المصري في إطار كوميدي رومانسي اجتماعي.

وتقرر عرض الفيلم في السينمات العربية في الثالث والعشرين من مايو في سينمات الخليج وسوريا والأردن والعراق.

ابطال الفيلم

الفيلم من بطولة احمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، ابرام سمير، عارفة عبدالرسول، وطاهر ابوليلة، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني.

ويناقش الفيلم التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من انتشار لظواهر غلاء الأسعار وجشع التجار، وهبوط بعض طبقات المجتمع.

وتدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

ويظهر في الفيلم أيضًا الفنان علاء مرسي، والمطرب أحمد شيبة الذي يظهر في أحد مشاهد الفيلم وهو يغني أغنية شعبية من كلمات رضا المصري، وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم، كما يؤدي الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش أغنية راب بعنوان "يا ترى ليه" من كلمات والحان وتوزيع طاهر طاهر، وذلك ضمن أحداث الفيلم.