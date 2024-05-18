نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تفاصيل مسلسل "الوصفة السحرية" لـ رانيا منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة رانيا منصور تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول لخوضها أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الوصفة السحرية".

حيث تنتظر الفنانة رانيا منصور عرض مسلسل الوصفة السحرية خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد رانيا خلال أحداث العمل شخصية "هالة" مؤلفة كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" والذى تدور حوله الأحداث، وتظهر رانيا في الحلقة 15 من العمل لتلتقى بباقى الشخصيات وتبدأ حكايتها معهم.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية



مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.



آخر أعمال رانيا منصور

والجدير بالذكر آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، بطولة هاني رمزي، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور،دنياماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

