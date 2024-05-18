نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا: "زوجتي تشاجرت معي بسبب سهرة حلوة.. وعمر كمال غلبان" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح مؤدي المهرجانات حمو بيكا في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج Rap Up،الذي يعرض عبر قناة "المشهد".

وكشف حمو بيكا عن الكثير من الأسرار الشخصية في حياته، وعن علاقته مع عمر كمال.

وقال: "قضيت ليلة في الحبس في يناير، ومحدش كبير على الحبس، ودي مافيهاش فنان، حصل مشكلة والحمدلله اتحلت، ومكنتش طرف فيها، أصلا ماليش إني أروح، مش ظلم بس اسمي لما اتحط كان لازم أروح، ومشيت في نفس اليوم".

زوجتي تشاجرت معي بسبب "سهرة حلوة"

وتابع: "زوجتي من حقها تزعل طبعا، مكنتش بتكلم في حاجة، كنا سهرانين وقولت السهرة كانت حلوة، وسمعت حديثي في السيارة، مكنش معايا بنات، ومافيش عندي بنات يركبوا معايا السيارة، ومش بحب الموضوع دا، كان في بنات صاحبات أصحابي، مش تبعي، ومش في عربيتي، في العربية اللي جانبي".

وأشار:" أحب الظهور في برامج رامز جلال، وأعلم أن رامز بيحبني، ويطلب دوما وجودي في برنامجه حتى لو المنتج رفض، وأنا لا أعرف بتفاصيل المقلب، ولكني على علم من البداية أنه مقلب".



حمو بيكا يكشف عن تصرحاته السابقة ضد عمر كمال واستخدامه السحر الأسود ضده



وواصل: "عمر غلبان، ومكنش عامل لي حاجة، كنت بنكشه، احنا أصحاب".

واستكمل:" انا وعمر كمال وحسن شاكوش أصحاب واسمنا فريق الرعب، ونختلف كثيرا لكن هذا ليس قطيعة أو شجار".



آخر أعمال حمو بيكا

والجدير بالذكر آخر أعمال حمو بيكا أغنية أنا عظمة فى البلد بمشاركة حسن شاكوش وعمر كمال وتسببت الأغنية فى جدل على السوشيال ميديا بسبب ظهور كل منهم بسيارته الفاخرة والتى يتخطى سعرها 7 مليون جنيه، ومازالت الأغنية متصدرة تريند يوتيوب.

