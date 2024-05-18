أيمن بهجت قمر يروج لفيلم "ري ستارت" (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر السيناريست أيمن بهجت قمر صورة من كواليس فيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر الصورة وعلق عليها قائلًا: "Restart ري ستارت فيلم الصيف..دعواتكم"

منشور ايمن بهجت قمر

تفاصيل فيلم ري ستارت

وفي سياق متصل يذكر أنه بدأ صناع وأبطال فيلم "ري ستارت" تصوير الفيلم منذ قرابة 3 أيام، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

والجدير بالذكر أنه قد عبر السيناريست أيمن بهجت قمر عن سعادته الكبيرة بتعاون النجم تامر حسني مع النجم باسم سمرة من خلال فيلم "ري ستارت" الذي يقوم هو بتأليفه، حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورتهما معلقًا عليها: "إن شاء الله هنكسر الدنيا، مبروك علينا ".

أيمن بهجت قمر يعلن دخوله عالم الإنتاج

أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر دخوله عالم الإنتاج لفيلم من تأليفه من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:" قريبا هيروشيما أول تجربة إنتاجية ليا من تأليفي وإخراج أحمد نادر جلال.