نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 4 شهور.. سارة نخلة تعلن انفصالها عن خطيبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة سارة نخلة، أمس انفصالها عن خطيبها بعد أربعة أشهر فقط من خطبتها له، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".

منشور سارة نخلة



كتبت سارة منشورًا، أجابت فيه على كل أسئلة جمهورها بشأن موعد فرحها، قائلة: "ردًا على اسئلة كل الناس إلى بتحبني وردًا على كل الشائعات الفترة الّي فاتت والسؤال المتكرر يا سارة فرحك ايمتا.. وزي ما أعلنت خطوبتي وشاركتكم اللحظة دي لازم برضو تعرفوا إن الانفصال حصل بيني وبين خطيبي السابق المحترم.. الذي أكن له كل الاحترام وأشهد له بحسن تربيته وأصله الكريم ونبل اخلاقه وكرمه.. ولكن كل شئ قسمة ونصيب وقدر الله وماشاء فعل".



آخر أعمال سارة نخلة

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال سارة نخلة، الدرامية مشاركتها في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في الماراثون الرمضاني لعام 2021، وهوبطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال‎، ودارت أحداثه حول الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي.‎

معلومات عن سارة نخلة

سارة نخلة هي ممثلة سورية، تخرجت من كلية الصيدلة، وانتقلت بعد ذلك إلى مصر في عام 2013، وبدأت رحلتها كمذيعة، ثم شاركت في عدة مسابقات منها ملكة جمال سوريا، ملكة جمال العرب، وحصلت على لقب وصيفة ملكة جمال العرب 2015، شاركت في العديد من الأعمال منها "حكايتي"، "هربانة منها"،"للحب فرصة أخيرة"، "نصيبي وقسمتك 3"،"كلبش"،"إختيار إجباري"، "هبة رجل الغراب"، وغيرها من الأعمال، وحاليًا تقدم برنامج "face off" على قناة هي.