نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاء والدها وقبلة شقيقها.. أبرز لقطات حفل زفاف الفنانة ريم سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، مساء أمس الجمعة، بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن والغناء، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز اللقطات من حفل زفافهما.

تفاصيل حفل زفاف ريم سامي

حضر عدد كبير من الفنانين لحفل زفاف الفنانة ريم سامي، وكان أبرزهم: عبير صبري، هشام ماجد، أحمد السقا، خالد سليم، هالة صدقي،صابرين، شيكو، محمود العسيلي، رنا رئيس، تامر حسني، طارق النهري، الكاتبة إنجي علاء، نسرين إمام، محمود العسيلي، بسمة بوسيل، هنا الزاهد، أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، داليا البحيري، ماجد المصري، محمد علي رزق، عمرو محمود ياسين، عماد زيادة، محمود البزاوي، محمد عبد الرحمن توتا، داليا شوقي، ياسر جلال، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، روجينا، أحمد فهيم، بشرى، منة فضالي، دينا، سهير شلبي، مفيدة شيحة، أحمد عصام، المنتج أحمد السبكي، المخرج مجدي أبو عميرة، محمد محمود عبد العزيز، بسمة بوسيل، عصام السقا وبيتر ميمي وعبد الرحيم كمال، وغيرهم.

لقطات حفل الزفاف

وأشعل الهضبة عمرو دياب حفل زفاف ريم سامي بباقة من أجمل أغنياته التي رقص عليها العروسان، منها: ده لو اتساب، الحظ بعينه، وياك، يا أنا يا لأ، الكلمة الحلوة، يتعلموا، قمرين، العالم الله، يا نور العين، ليلي نهاري، يا قمر، هاتدلع.

وقدم الفنان تامر حسني، خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها حلو المكان، يا أنا يا مفيش، يا بنت الإيه، أنا ولا عارف، يا تاعبني، اختراع، عيش بشوقك، حلم سنين، وانهى فقرته بأغنية قدها.



وظهرت ريم وهي تقف في المنتصف بين شقيقتها المخرج الشهير محمد سامي ووالدها، وتتبادل الضحكات والأحاديث مع شقيقها وقام بتقبيلها، وظهر والدها وهو يبكي على أغنية بنت أبوها، كما ظهر النجم أحمد السقا وهو يرقص معها هي عريسها ومع زوجته مها الصغير.