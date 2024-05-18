انت الأن تتابع خبر سمية الخشاب امام النيابة ضد رامز جلال بتهمة الشروع بقتلها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تعرضها لإصابات بالغة خلال استضافتها في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" في الموسم الرمضاني الماضي، ودخولها إلى احدى مستشفيات دبي إثر الاصابة، أدلت الفنانة المصرية سمية الخشاب بأقوالها أمام نيابة شمال الجيزة المصرية، الخميس، ضد مواطنها الفنان رامز جلال.

أووضحت سمية الخشاب للنيابة إنها تعرضت لإصابات بالغة في الكتف والقدم أثناء تصوير برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر". وفي أقوالها، اتهمت سمية فريق الإعداد ورامز جلال ومنتجي برنامجه، بـ"الخداع والتسبب في تعذيبها".

وأضافت أن رامز جلال يتعمد إيذاء المشاهير وأن ما يقوم به في حقهم يمكن اعتباره شروع في قتل.

هذا بالإضافة إلى تعمد إهانة ضيوفه بالسخرية منهم والتنمر عليهم. وتابعت أن فريق الإعداد والمنتج مسؤولون أيضاً عن هذا الأمر.

كان المحامي أشرف إبراهيم، قد تقدم نيابة عن موكلته، سمية الخشاب، ببلاغ إلى نيابة الإسكندرية، ضد رامز جلال، ومخرج ومعدة برنامجه الرمضاني الماضي.

وقد أثبت المحامي من خلال تقديم تقرير طبي إصابة موكلته في القدم اليسرى وكسر وخلع في طرف الكعب، فضلاً عن تمزق كلي بأربطة الكاحل الأيسر الخارجية وكدمات عديدة، ووجه تهمة تعريض حياة موكلته للخطر لرامز جلال وفريق برنامجه.

سابقاً، كشفت سمية الخشاب عن إنها لم تتلق العلاج المناسب بعد مشاركتها في حلقة رامز جلال، بسبب تزامن الإصابة مع تصوير مسلسلها بـ١٠٠ راجل، وهو ما أثر على عملها خاصة بعد أن نصحها الأطباء براحة تامة لمدة 10 أيام، لكنها اضطرت إلى التخلي عن جبيرة القدم لاستئناف عملها وهو ما تسبب في حدوث مضاعفات لها.