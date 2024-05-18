انت الأن تتابع خبر هشام ماجد بشارك الجمهور كواليس فيلمه الأخير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان المصري هشام ماجد، مقطع فيديو بظهر لحظات طريفة من كواليس تصوير فيلمه الأخير "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي حقق إيرادات قياسية في شباك التذاكر.



وشارك ماجد عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو يُظهر لحظة انتزاعه قناع الشخصية التي جسّدها في الفيلم "صالح أبو سعدة"، والذي يضعه من أجل احتياجات الدور والاختلافات الضرورية على صعيد الشكل الخارجي وإطلالة الشعر.



وأبدى ماجد بطريقة طريفة ومائلة للمزاح والضحك، مدى الألم الذي يشعر به عند انتزاع القناع في كل مرة، معلقا بالقول: فاصل من اللحظات اللذيذة .



وتفاعلت بطلة الفيلم الفنانة هنا الزاهد مع فيديو الفنان ماجد من خلال وضع بعض الوجوه التعبيرية الضاحكة. كما انهالت التعليقات من قبل المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بالفكرة التي يطرحها الفيلم وأداء أبطاله، ولم ينسوا الإشادة بالثنائية التي جمعت ماجد وهنا، مع الإشارة إلى وجود "كيمياء" كبيرة تجمعهما .