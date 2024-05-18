انت الأن تتابع خبر السقا ينجو من الموت بعد انفجار قنبلة ويفقد السمع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الفنان المصري أحمد السقا، عن عن تعرضه لبعض المواقف الخطيرة في كواليس تصوير المشاهد الخاصة به خلال المشاركة في فيلم "السرب" الذي عُرض أخيراً في دور السينما .



واعتبر السقا خلال لقاء له مع برنامج "أسرار النجوم"، شخصية "علي المصري" التي أداها في الفيلم بـ"المستهترة والضائعة"، أن مشهد تحرير "السبايا" من أصعب المشاهد التي أداها في الفيلم، مبينًا أنه كان يتوجب عليه تفجير القنبلة على الباب وتحرير "السبايا" والخروج بعدها، لكن حدثت بعض الأخطاء والإشارات التي أوهمته بالدخول وتنفيذ المشهد مباشرة، مما أدى إلى انفجار القنبلة فيه.

ولفت النجم المصري إلى أنه حرص على التعامل مع الموقف بهدوء مطلق، حيث تأكد في البداية من سلامة جسده فور انفجار القنبلة، وبعدها طلب من صنّاع الفيلم وضع الماء عليه، ثم أكمل تصوير مشاهده بمجرد التأكد من صحته وسلامته.

وكشف السقا عن تعرضه لأزمة أخرى في كواليس تصوير "السرب"، حيث أشار إلى أنه فقد السمع لمدة 10 أيام، بسبب الصوت الشديد الذي أزعجه من مرور الطائرات فوقه ونزولها بجانبه.



تحدث الفنان المصري خلال اللقاء ذاته، عن الوعكة الصحية الشديدة التي تعرض لها خلال كواليس تصوير "جولة أخيرة" الذي عرض في آذار(مارس) الماضي، وحقق خلاله نجاحًا لافتًا.

وقال السقا، إنه تعرض بشكل مفاجئ للإغماء وفقدان الوعي، ليتم نقله إلى المستشفى وإجراء بعض الفحوصات الطبية، التي كشفت إصابته بتسمم الدم، بسبب بعض المشكلات في المرارة، وتم إنقاذه باستئصالها بالعمليات الجراحية.



وأوضح السقا أن ظهوره بوجه شاحب خلال تصوير مشاهد "جولة أخيرة" كان ضمن تفاصيل شخصيته، لا سيما وأنه قدّم دور طبيب يحترف الفنون القتالية، ويخضع لتدريبات صعبة، وأيضا يُعاني من الزهايمر، مشيرًا إلى حديث البعض حينها بأنه يعاني من أزمة صحية .