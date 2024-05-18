انت الأن تتابع خبر جوري بكر تكشف عن طلاقها من زوجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة والإعلامية المصرية جوري بكر، عن طلاقها من زوجها بشكل رسمي بعد زيجة دامت ما يقرب من عام ونصف.

وكتبت جوري عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على "إنستغرام" منشورًا كشفت من خلاله عن معاناتها في زواجها، قائلةً: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير"، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفّق الجميع.



وتابعت: الحمد لله صبرت كثيرًا، واستحملت إللي مفيش جبل يستحمله.



وكانت الفنانة جوري بكر قد رُزقت بطفلها الأول من زوجها منذ ما يقرب من 8 أشهر، إذ كتبت وقتها عبر حسابها على "إنستغرام": الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم ومعافى .