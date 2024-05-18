نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل سنة وزعيم الفن بألف خير.. هالة صدقي تهنئ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة هالة صدقي الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده،الذي وافق أمس الجمعة 17 مايو، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي علىً موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور هالة صدقي

نشرت هالة صدقي منذ قليل، صورة جمعتها بالفنان عادل إمام، من كواليس مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وعلقت عليها قائلة: "حبيبي يا عدلي كل سنة وزعيم الفن بألف خير، كل سنة وانت في صحة وربنا يسعدك على قد ما اسعدت كل الأمة العربية، وكل الأجيال على مر مشوارك الفني اللي كله عطاء وكله أعمال هادفة وناجحة، كل سنه وانت بألف خير يا زعيم".

آخر أعمال عادل إمام

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام هو مسلسل فلانتينو، وشارك في بطولته دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.