انت الأن تتابع خبر بيسان اسماعيل تحتفل بخطوبتها من محمود ماهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السورية بيسان إسماعيل، على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حفل خطوبتها على محمود ماهر، الذي أقيم مساء الجمعة في دبي.



وشاركت بيسان، عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، وحسابها في إنستغرام، حيث يتابعها نحو 8.5 مليون شخص، أربع صور تجمعها بخطيبها، مرفقة بتعليق "أحبك"، وسجّلت أكثر من نصف مليون حركة تفاعلية على تلك الصور.



وتفاعل محبو بيسان، التي احتفلت الخميس، بعيد ميلادها الـ21، مع الصور بتعليقات مليئة بكلمات التهاني، والأمنيات لها ولخطيبها بالحياة السعيدة، حيث حصدت الصور ما يزيد على سبعة آلاف تعليق خلال ساعتين فقط.



وكانت بيسان إسماعيل قد كشفت أنها قررت إهداء خطيبها أغنية خاصة في الحفل، وهي أغنية من ثلاث أغنيات جديدة تحضّر لطرحها خلال الفترة المقبلة .