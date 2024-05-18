تعرف على إيرادات أمس لفيلم "السرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تمكن فيلم “السرب” لـ النجم أحمد السقا، من الحفاظ على تصدره المركز الأول في شباك التذاكر خلال مدة عرضه في دور العرض السينمائية، حيث حقق أمس الجمعة إيرادات بلغت قيمتها مليون و417 ألف و392جنيهًا، حيث تخطت إجمالي إيراداته 29 مليون جنيه.



أحداث فيلم “السرب”

وتدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

أبطال فيلم “السرب”

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" كوكبة مميزة من النجوم، بجانب النجم أحمد السقا، وهم كريم فهمي، أسر ياسين، أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.