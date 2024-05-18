دعواتكم.. تامر حسني يطالب جمهوره بالدعاء لـ جلال الزكي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان تامر حسني على الدعاء بالشفاء العاجل، لمدير التصوير جلال الزكي، الذي تعرض أمس لحادث سير على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ونُقل بسبب ذلك إلى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم.

نشر تامر حسني صورة لـ جلال الزكي، من خلال خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "قلبي معاك يا جلال ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة، دعواتكم يا جماعة بعد إذنكم لمدير التصوير الكبير جلال الزكي، عشان في حالة خطرة جدًا".



تفاصيل حادث جلال الزكي

الجدير بالذكر أن الفنان جلال الزكي، تعرض للحادث الأليم، أمس على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، أسفر الحادث عن إصابته بكسر في الذراع الأيمن، وكسور متعددة بالضلوع، وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى المستشفى.

آخر أعمال جلال الزكي



في سياق آخر، يذكر أن الفنان جلال الزكي شارك في مسلسل "حق عرب"،بطولة الفنان أحمد العوضي وعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم:سلوى عثمان، وهدى المفتي، وليد فواز، ورياض الخولى، ووفاء عامر، وآخرين من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.