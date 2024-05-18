نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الستات إيمانهم ضعيف وكلهم هيمشوا ورا المسيح الدجال.. أبرز تصريحات أحمد جلال عبد القوي ببرنامج "كلام الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد جلال عبد القوي، أمس ضيفًا في برنامج “كلام الناس” "الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وكشف خلال اللقاء عن العديد من الأسرار حول حياته الشخصية منها ابتعاده عن المخدرات، وعن الفنانين الذين يرغب في العمل معهم، وغيرها من الأمور.



تصريحات أحمد جلال عبد القوي

وهاجم الفنان أحمد جلال عبد القوي السيدات خلال اللقاء، ووصفهم بأن قدرتهم على الاستيعاب أقل من قدرة الرجل، قائلًا: "الستات هتمشي ورا المسيح الدجال وربنا مخاطبش المرأة، لأن قدرتهم على الاستيعاب أقل من الرجالة".



وأكد على أنه ابتعد عن الفن بسبب الكسل والإهمال، مُضيفًا: "ابتعدت بعد مسلسل حضرة المتهم أبي عن الفن بسبب الكسل والإهمال".



أحمد جلال عبد القوي يكشف عن سبب إدمانه

وكشف أحمد جلال عبد القوي عن سبب ابتعاده عن المخدرات، قائلًا: "بعد إجرائي عملية خطيرة في ضهري مضيت على إقرار إني ممكن ممشيش تاني وكان فيها خطورة عليا، وأخدت أفيون للعملية استمر لمدة 4 سنوات وبعدها معرفتش أبطل إدمان المخدرات، سبب أني بطلت المخدرات دلوقتي واحد قريبي وقف جنبي لما الموضوع وصل لقضية".



وواصل:" أي دور كان بيجيلي منه فلوس كنت بعمله، وقعدت سنة في لبنان أعمل مسلسل 60 حلقة عشان الفلوس".

أحمد جلال عبد القوي يكشف عن موقف حدث له مثل حضرة المتهم أبي



واستكمل:" كنت بحب فتاة في النادي اللي كنت بروحه ولكن أعضاء النادي كانوا بيستكتروها عليا، ولما عرفوا بحبنا لبعض ضربوني، الأستاذ نور الشريف قال لي بعد الدور ده هتمشي في الشارع الناس تشاور عليك ودا حصل".



وأكد أحمد جلال عبد القوي على رغبته الشديدة في العمل مع النجم محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، مُتابعًا:" نفسي أمثل مع محمد رمضان وأقف قدامه ونيللي كريم".



آخر أعمال أحمد جلال عبد القوي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد جلال عبد القوي، هو مشاركته في مسلسل صناع الأحلام، الذي عُرض عام 2019، ودارت أحداثه في إطار خيالي مثير تدور أحداث المسلسل حول دكتور فيزيائي يُدعى سامي عمران مكسيم خليل، ينجح بعد طول اجتهاد، واستنادًا إلى خبرته في مجال الأعصاب والفيزياء، اكتشاف طريقة تجعله قادرًا على التأثير في أحلام الآخرين وكذلك في رسم وتحديد الحلم الذي يريده أي شخص.